عزل ترامب قبل 20 يناير يطفو بين مسؤولين ومشرعين بعد اقتحام الكونجرس

قال عدد متزايد من المشرعين الجمهوريين ومسؤولين بالإدارة الامريكية، لـ"CNN"، إنه يجب عزل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قبل يوم التنصيب في 20 يناير بأعقاب حادث اقتحام مبنى الكونجرس.

مسؤول رفيع سابق بالإدارة الأمريكية قال إن أفعال الرئيس مشينة بما فيه الكفاية لعزله حتى مع تبقي أيام قليلة على ولايته الرئاسية، قائلا: "أعتقد أن هذا (اقتحام الكونجرس) صدمة كبيرة للنظام.. فكيف تبقيه أسبوعين آخرين بعد ذلك؟".

يذكر أن استخدام التعديل رقم 25 (بالدستور الأمريكي حول عزل الرئيس) يتطلب تأييد نائب الرئيس، مايك بنس وأغلبية أعضاء الحكومة لعزل ترامب؛ استنادا على عدم أهليته للقيام بالمهام المنوطة به في المنصب.

وكشفت مصادر مطلعة على ما يجري في البيت الأبيض أن الحرس الرئاسي يكثف وجوده بصورة كبيرة ويأتي بالمزيد من عناصره في المناطق المحيطة عقب عملية اقتحام مبنى الكونجرس من قبل مؤيدين للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.