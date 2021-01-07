وزير الدفاع الأمريكي ورئيس الأركان ناقشا الوضع في الكونجرس مع بنس وليس ترامب

أفادت مصادر، بأن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، كريستوفر تشارلز ميلر، ورئيس الأركان المشتركة الأمريكية مارك ألكسندر ميلي، ناقشا الوضع في الكونجرس مع نائب الرئيس مايك بنس وليس مع الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، وذلك حسبما أوردته فضائية «cnn» العربية، في خبر عاجل لها، صباح اليوم الخميس.

وكان أنصار ترامب، قد اقتحموا مبنى الكونجرس، في وقت سابق من مساء الأربعاء، ووقعت اشتباكات مع قوات الأمن، لتطلق القوات الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى تعليق جلسة مجلس الشيوخ المنعقدة للتصديق على نتائج الانتخابات الأمريكية.

وأمر عمدة واشنطن، بفرض حظر تجول، اعتبارًا من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباح خميس الغد.