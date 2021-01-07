شركة الصرف الصحي بالإسكندرية: صيانة دورية لسيارات الكسح لمجابهة الأمطار

قالت سامية إبراهيم الحفناوي، مدير إدارة المتابعة الفنية بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه يتم صيانة سيارات الكسح بصفة دورية، بالإضافة إلى تأهيل سائقيها؛ لمجابهة النوات الشديدة المعتادة فى موسم الشتاء.

وأضافت، لـ"الشروق"، أن الجزء الخاص بتأهيل السيارات يتم بصفة مستمرة من خلال الصيانة الوقائية ورفع الكفاءة، والمرور الميدانى لرئيس شركة الصرف الصحى اللواء محمود نافع على التمركزات الرئيسة لمتابعة مدى جاهزيتها، والتأكد من تشغيل الطلمبات، وإجراء المناورة بدفع سيارات الكسح والشفط إلى الأنفاق والكباري الممتلئة بالمياه؛ للتأكيد على مدى صلاحية الشبكة على استيعاب كميات الأمطار المتضاعفة.

وتابعت: أما الجزء الثانى من الخطة، يأتى بتأهيل السائق ذاته، من خلال رفع روح الانتماء لديه للشركة، ومنحه حوافز ومكافآت.

وأشارت إلى أنه تم إمداد الشركة مؤخرا بـ12 سيارة مدمجة جديدة خاصة لشفط المياه بالشوارع الضيقة التى لا تتعدى مساحتها 8 أمتار، كما فى عزبة الشامى وشوارع العجمى الضيقة التى لا تتعدى 4 أمتار، منوهة بأن السيارات الكبيرة منتشرة من أول برج العرب حتى أبي قير لخدمة الشارع السكندري، وإتاحة السيولة المروية أوقات سقوط الأمطار.