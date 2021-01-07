إصابة طفلة بتسمم جراء تناولها قرص نيفتالين في الدقهلية

أصيبت طفلة بحالة إعياء، بعد تعرضها لحالة تسمم، نتيجة تناولها قرص "نيفتالين"، يستخدم فى حفظ الملابس بطريق الخطأ.



تلقى رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة لمأمور مركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام، بوصول طفلة مصابة بحالة إعياء، ادعاء تناول مادة سامة.



انتقل ضباط المباحث إلى المستشفى، وبالفحص تبين إصابة الطفلة (فريحة وليد - 5 سنوات)، ومقيمة بقرية "ميت غراب" بحالة إعياء شديد.



بسؤال والدها 31 سنة، عامل ومقيم بذات القرية، قرر بتناول ابنته حبة "نيفتالين" تستخدم فى حفظ الملابس بطريق الخطأ، مما أدى إلى حدوث إصابتها ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.



تحرر عن ذلك المحضر رقم 245 لسنة 2021 إداري مركز شرطة السنبلاوين، وجار العرض علي النيابة العامة