بيلوسي بجلسة المصادقة على نتيجة الانتخابات الأمريكية: مقتحمو الكونجرس سيمثلون أمام العدالة

قالت رئيسة مجلس النواب بالكونجرس الأمريكي نانسي بيلوسي إن مثيري الشغب فشلوا في تنفيذ أهدافهم مؤكدة أنهم سيمثلون أمام العدالة.

وتحدثت بيلوسي بلهجة متحدية، في كلمة أمام جلسة مشتركة بالكونجرس، عقب عودته للانعقاد للمصادقة على نتيجة الانتخابات الرئاسية، بعد توقف بسبب اقتحام متظاهرين من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مقر الكونجرس في وقائع نادرة الحدوث في التاريخ الأمريكي.

وقالت بيلوسي "نقول لمن سعوا لانتزاعنا من ديمقراطيتنا لقد فشلتم ، ونؤكد لمن اشتركوا في عملية الاقتحام إن معبد الديمقراطية والعدالة الأمريكية سيكتمل بناؤه ".

وشددت بيلوسي - التي تنتمي للحزب الديمقراطي - أن مجلس النواب سوف يستمر في أداء دوره في رعاية مصالح الشعب، حيث يبدأ مهامه من الليلة بالمصادقة على نتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقالت إنه "على الرغم مما حدث اليوم من أحداث مخزية، فسوف نقوم بمهمتنا، وسنكون جزءا من تاريخ يظهر للعالم مم صنعت الولايات المتحدة".

وأضافت أن " الكونجرس عاد للانعقاد، وقد كنا نتوقع دائما بسبب تحمل هذه المسئولية أن نشهد ما حدث هذه الليلة ، وسنظل في حالة انعقاد طالما اقتضى الأمر ذلك".