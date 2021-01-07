تدريبات على ركلات الترجيح والضغط المبكر أبرز ملامح مران الإسماعيلي

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واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلي تدريباته مساء اليوم قبل السفر للمغرب غدا، تحضيرا للقاء الرجاء البيضاوي المغربي الإثنين القادم ، لحساب جولة الإياب من الدور قبل النهائي ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

المران اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية ، أبرزها سبل تنفيذ الضغط المبكر على حامل الكرة بجانب التسديدات والكرات العرضية.

وخصص الجهاز الفنى تدريبات على ركلات الترجيح تحسبا للجوء إليها ، خلال مواجهة الأثنين التى ستقام بدون حضور جماهيرى فى أعقاب تفشى فيروس كورونا.

واختتم المران بتقسيمة حماسية وسط حالة من الاصرار لدى كل لاعب لنيل ثقة الجهاز الفنى.