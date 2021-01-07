وزير الصحة البريطاني: هدفنا تقليل نسبة الإصابة بفيروس كورونا

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إن الحكومة لا تسعى إلى أن تصبح البلاد خالية تماما من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث إن القضاء على الفيروس يعد مستحيلا لذا يجب أن يكون الهدف هو تقليل نسبة الإصابة بالفيروس.

جاءت تصريحات هانكوك بعدما حذر كبير الأطباء في بريطانيا كريس ويتي من إمكانية الحاجة إلى قيود اجتماعية لتجنب اندلاع موجة جديدة من فيروس كورونا الشتاء المقبل، حتى بعد نجاح حملة التطعيم ضد كورونا في البلاد.

وأعرب هانكوك -حسبما أوردت صحيفة (الإندبندنت) البريطانية اليوم الخميس- عن تفاؤله إزاء مسار الوباء فور حصول الملايين على جرعة اللقاح المضاد لكورونا، وذلك رغم ارتفاع حصيلة الوفيات في بريطانيا والتي تجاوزت الـ1000 وفاة أمس الأربعاء.

وأكد هانكوك أن فيروس كورونا سيبقى موجودا ولكن سيكون بمثابة الخطر الذي يمكن السيطرة عليه، مشيرا إلى أن رفع قيود الإغلاق لن تعتمد على حماية الشعب بأكمله من فيروس كورونا من خلال اللقاح، ولكن ضمان تلقيح الأشخاص الأكثر عرضة للخطر بسبب المرض الشديد.