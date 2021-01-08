فردوس عبد الحميد: أعمل حاليا في مسلسل مع المخرج محمد سامي

قالت الفنانة فردوس عبدالحميد، إنها تعمل حاليًا في مسلسل مع المخرج محمد سامي، موضحة أنها تقدم دور أم قعيدة لضابط شرطة.



وأضافت خلال لقاء لها لبرنامج «رأي عام» المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الخميس، أن العلاقة بين الأم القعيدة وابنها البار بها هي التي شجعتها على أداء الشخصية، واصفة العلاقة بين الأم والابن في المسلسل أنها «مُصلحة للمجتمع»، على حد تعبيرها.



وعن أدائها لدور أم للفنان محمد رمضان بمسلسل «الأسطورة»، ذكرت أنها تركز على علاقة دورها بدور الممثل الذي يشاركها العمل، متابعة: «أرفض الهجوم على أي زميل، والزمالة لها حدود».



وأشادت بالمخرج محمد سامي، قائلة إنها لا تعتبره من المخرجين الجدد ولكنها تعتبره مخرج شاب متمكن ويمتلك كلاسيكية المخرجين القدماء.