الإمارات تبدأ المرحلة الثالثة من تجارب اللقاح الروسي لفيروس كورونا

بدأ المتطوعون في الإمارات اليوم الخميس، بالمشاركة ضمن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي لفيروس "كوفيد-19" والقائم على الفيروسات الغدية.

واللقاح طوره معهد جاماليا الاتحادي الروسي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة في روسيا ، وتعد التجارب السريرية للمرحلة الثالثة التي تجرى في الإمارات العربية المتحدة، جزءا من التجارب التي تُجرى حاليا في روسيا ودول أخرى في العالم.

وذكرت صحيفة "الرؤية" الإماراتية على موقعها الإلكتورني اليوم أن دائرة الصحة في أبوظبي تجري التجارب المفتوحة على 500 متطوع مبدئيا، بإشراف مشترك مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، فيما تتولى شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" تطبيق كافة البروتوكولات الطبية المعمول بها.

ووفق الصحيفة، يشترط ألا يكون المتطوعون قد شاركوا سابقاً في تجارب على لقاحات لفيروس كوفيد-19، ولم يعانوا في الأيام الـ14 التي سبقت التطوع من أمراض معدية أو أمراض الجهاز التنفسي الحادة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المتطوعين سيحصلون على جرعتين من التطعيم بفارق 20 يوما بينهما، وسيخضعون للرقابة الصحية من خلال زيارات منتظمة واستشارات عن بعد لمدة 180 يوما بعد أخذ اللقاح، بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية.

وطبقا للصحيفة، أظهرت نتائج المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية التي نشرت في المجلة الطبية "ذا لانسيت" مستوى مستقرا على صعيد الاستجابة المناعية الخلطية والخلوية بين الأفراد المتطوعين، دون تسجيل أي أعراض جانبية.