السعودية: لم نرصد مشاكل صحية لمن تلقوا لقاح كورونا

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، عن تسجيل أكثر من مليون شخص للحصول على لقاح كورونا، مؤكدًا عدم رصد أي مشاكل صحية لمن تلقّوا اللقاح، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء اليوم الخميس.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 363 ألفًا و485 في البلاد.

وأشارت «الصحة السعودية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس، إلى تسجيل ست حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6278.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 138 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 355 ألفًا و37.