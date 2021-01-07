إعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات برلمان الشباب

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أعلنت اللجنة العليا لإنتخابات برلمان شباب مصر بوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، عن النتيجة النهائية للمرحلة الثانية، وذلك وفقا للتوقيتات الزمنية والقواعد المنظمة لإجراء العملية الانتخابية، وذلك عبر الموقع الرسمي لبوابة مصر للشباب والرياضة.

وتمت عملية التصويت الإلكتروني في الجولة الثانية خلال يومي 3 و 4 يناير داخل 110 مقرات انتخابية بمراكز الشباب في 57 دائرة انتخابية في 13محافظة (القاهرة - القليوبية - الدقهلية - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ - الشرقية - دمياط - بورسعيد - الاسماعيلية - السويس - شمال سيناء - جنوب سيناء).

وهنأ وزير الشباب والرياضة أعضاء برلمان شباب مصر الفائزين بعضوية المرحلة الثانية لنموذج محاكاة برلمان الشباب في الانتخابات الالكترونية التي تنظم لأول مرة، مشيرا إلى أن برلمان شباب مصر من خلال دعم الرئيس السيسي له، يعد تجربة رائدة لنماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية التي تعبر عن نجاح يتواصل لإفراز كوادر شبابية قادرة علي القيادة.

وأضاف أن ثمار هذا النجاح بدأت تظهر من خلال حراك الحكومة المصرية لنجاح جهود التحول الرقمي وذلك لمتابعة الأفكار المطروحة للشباب واتضح ذلك من خلال التجربة الأولي لنموذج محاكاة مجلس النواب لبرلمان الشباب وعرض الشباب لبرامج الدعاية الانتخابية الكترونيا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة والتزام الناخبين بالإجراءات الاحترازية والتدابير والضوابط للوقاية من جائحة كورونا.

وتضمنت إعلان نتيجة التصويت الإلكتروني علي الانتخابات في 13 محافظة من واقع محاضر الفرز والحصر العددي حضور (5983) شابا وشابة من أعضاء برلمان الشباب ممن قاموا بالإدلاء بأصواتهم بنسبة مشاركة (56.8%)، وقد فاز 173 مرشحا لعضوية البرلمان بمرحلته الثانية بواقع فوز77 عضوا بالنظام الفردي، بينما فاز 96 عضوا بنظام القوائم بواقع 81 لقائمة العاصمة الإدارية و15 لقائمة مدينة العلمين الجديدة.

واعتمدت اللجنة الفائزين بمقاعد العضوية لبرلمان شباب محافظة القاهرة علي النحو الآتي: فوز 14عضوا بالمقاعد الفردية وفوز قائمة العاصمة الإدارية بعدد 15 مقعدا، جاء إجمالي الأصوات 421 صوتا من إجمالي 1025 بنسبة المشاركة الي 41%.

وبالنسبة لمحافظة المنوفية أعلنت اللجنة العليا فوز 6 أعضاء بالمقاعد الفردية، وفوز قائمة العاصمة الإدارية بعدد 6 مقاعد، وجاء إجمالي الحضور بالمحافظة 124 صوتا من إجمالي413، بينما جاءت نسبة المشاركة الي 30.8%.

وفي محافظة كفر الشيخ أعلنت اللجنة العليا فوز 33 عضوا بالمقاعد الفردية وفوز قائمة العاصمة الإدارية بعدد 35 مقعدا، جاء إجمالي الأصوات 1333 صوتا من إجمالي 2418، بينما جاءت نسبة المشاركة إلى 55.1%.

وفي محافظة دمياط ، أعلنت اللجنة العليا فوز 4 أعضاء بالمقاعد الفردية، وفوز قائمة العلمين بعدد 4 مقاعد، جاء إجمالي الأصوات 83 صوتا من إجمالي 294، بينما جاءت نسبة المشاركة الي 28.2%.

وفي محافظة بورسعيد، أعلنت اللجنة العليا فوز 5 أعضاء بالمقاعد الفردية، وفوز قائمة العلمين بعدد 6 مقاعد، جاء إجمالي الأصوات 212 صوتا من إجمالي 378، بينما جاءت نسبة المشاركة إلى 65.1%.

وفي محافظة الإسماعيلية أعلنت اللجنة العليا فوز 4 أعضاء بالمقاعد الفردية، وفوز قائمة العلمين بعدد مقاعد 5 مقعدا، جاء إجمالي الأصوات 145 صوتا من إجمالي 295، جاءت نسبة المشاركة الي 49.2%.

وفي محافظة السويس أعلنت اللجنة العليا فوز 3 أعضاء بالمقاعد الفردية وفوز قائمة العاصمة الإدارية بعدد 3 مقعد، جاء إجمالي الأصوات 114صوتا من إجمالي 215، لتصل نسبة المشاركة الي 53%.

في محافظة شمال سيناء أعلنت اللجنة العليا فوز 19 عضو بالمقاعد الفردية وفوز قائمة العاصمة الإدارية بعدد 20 مقعد جاء إجمالي الأصوات 740 صوتا من إجمالي 1382، لتصل نسبة المشاركة الي 53.8%.

وفي محافظة جنوب سيناء أعلنت اللجنة العليا فوز عضوين بالمقاعد الفردية ، وفوز قائمة العاصمة الإدارية بمقعدين ،جاء إجمالي الأصوات129 صوتا ، من إجمالي 156، لتصل نسبة المشاركة الي 82.1%.

وأعلنت اللجنة العليا وفقا للبيان الصادر لها تأجيل وإرجاء النتيجة الخاصة لمحافظات (الدقهلية ؛ الغربية ؛ الشرقية ؛ القليوبية) نظرا لاستمرار اللجنة العليا في دراسة الطعون المقدمة بشأنها في بعض دوائر المحافظات وذلك وفقا للإجراءات القانونية.