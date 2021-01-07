حاكم ولاية ميريلاند الجمهوري يطالب باستقالة ترامب أو عزله

طالب عمدة ولاية ميري لاند الأمريكية الجمهوري، لاري هوجان، الرئيس دونالد ترامب، بتقديم استقالته أو عزله من منصبه، على خلفية أحداث العنف التي تسبب بها أنصار ترامب أمس الأربعاء.



وتسببت دعوة ترامب، عشية الأربعاء، للتظاهر أمام مبنى الكونجرس الأمريكي أثناء التصديق على فوز جو بايدن في الانتخابات.



واقتحم المئات من أنصار ترامب الحواجز الأمنية لمبنى الكونجرس في العاصمة واشنطن واشتبك بعضهم مع عناصر الشرطة داخل المبنى، قبل أن ينجح بعضهم في دخول قاعة مجلس الشيوخ واحتلالها.



وجاء الاقتحام بالتزامن مع جلسة مشتركة للشيوخ والنواب، للمصادقة على فوز الرئيس الأمريكي المنتخب بايدن.



وأظهرت مقاطع فيديو عددا من أنصار ترامب داخل مبنى الكونجرس، وهم يفتحون مطافئ حريق باتجاه عناصر الشرطة ويشتبكون معهم.