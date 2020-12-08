 ربيع ياسين: كيف اسافر لتونس مصابا بكورونا .. تصريحات طبيب المنتخب محرضة من شخص ما - بوابة الشروق
الخميس 7 يناير 2021 1:09 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد ظهور سلالات جديدة من كورونا.. هل تعتقد احتواء الأزمة في 2021؟
النتـائـج تصويت

ربيع ياسين: كيف اسافر لتونس مصابا بكورونا .. تصريحات طبيب المنتخب محرضة من شخص ما

محمد جلال
نشر في: الخميس 7 يناير 2021 - 1:00 ص | آخر تحديث: الخميس 7 يناير 2021 - 1:01 ص

كشف ربيع ياسين، المدير الفني السابق لمنتخب الشباب، حقيقة اتهامات وليد منظور، طبيب المنتخب له.

وكان ربيع ياسين قد أعلن تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد طبيب منتخب الشباب بسبب اتهامه بأنه المتسبب الأول في تفشي فيروس كورونا في الفريق.

وقال ربيع ياسين في تصريحات تلفزيونية: "سافرنا مبكرًا لتونس بـ96 ساعة رغم أنني كنت أمتلك مباراة إعداد 8 ديسمبر لكن طبيب المنتخب اقترح السفر المبكر وخوض تلك المباراة في تونس وهناك مذكرة لدى اتحاد الكرة بذلك وتثبت صحة كلامي".

وأضاف: "الطبيب كان يتدخل في كل القرارات التي نتخذها بسبب الاجراءات الاحترازية وبالبروتوكول الطبي".

وأكمل: "كيف يمكن أن أسافر إلى تونس من مصر وأنا مصاب بكورونا، فقد أجريت المسحة الطبية قبل 48 ساعة من السفر إلى تونس، فكيف يمكن أن اتجاوز كل الاجراءات وأتوجه لتونس".

وأتم: "التصريحات التي أدلى بها الطبيب بتحريض من شخص ما، لأتحمل مسئولية هذا الأمر، فهل موسيماني أو باتشيكو يشارك في اعداد أي شيء أم يعمل الجانب الفني فقط".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك