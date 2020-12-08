كشف ربيع ياسين، المدير الفني السابق لمنتخب الشباب، حقيقة اتهامات وليد منظور، طبيب المنتخب له.

وكان ربيع ياسين قد أعلن تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد طبيب منتخب الشباب بسبب اتهامه بأنه المتسبب الأول في تفشي فيروس كورونا في الفريق.

وقال ربيع ياسين في تصريحات تلفزيونية: "سافرنا مبكرًا لتونس بـ96 ساعة رغم أنني كنت أمتلك مباراة إعداد 8 ديسمبر لكن طبيب المنتخب اقترح السفر المبكر وخوض تلك المباراة في تونس وهناك مذكرة لدى اتحاد الكرة بذلك وتثبت صحة كلامي".

وأضاف: "الطبيب كان يتدخل في كل القرارات التي نتخذها بسبب الاجراءات الاحترازية وبالبروتوكول الطبي".

وأكمل: "كيف يمكن أن أسافر إلى تونس من مصر وأنا مصاب بكورونا، فقد أجريت المسحة الطبية قبل 48 ساعة من السفر إلى تونس، فكيف يمكن أن اتجاوز كل الاجراءات وأتوجه لتونس".

وأتم: "التصريحات التي أدلى بها الطبيب بتحريض من شخص ما، لأتحمل مسئولية هذا الأمر، فهل موسيماني أو باتشيكو يشارك في اعداد أي شيء أم يعمل الجانب الفني فقط".