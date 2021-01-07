علي ماهر يعلن تشكيل المصري لمواجهة الاتحاد السكندري

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أعلن علي ماهر المدير الفنى للمصري تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندرى والمقرر إقامتها فى الخامسة مساء اليوم الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الاسبوع السادس لمسابقة الدورى الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالى...

حراسة المرمى : احمد مسعود

الدفاع : كريم العراقى ، اسلام صلاح ، عمرو موسى ، احمد شديد قناوى.

الوسط : سعيدو سينبوري ، ايزي ايميكا ، فريد شوقى ، احمد رفعت ، عمر كمال عبد الواحد

الهجوم : كازادى كاسينجو

ويتواجد على مقاعد البدلاء : عصام ثروت علاء عطا حسن على اوستين اموتو مصطفى سلطان حجاج عويس اسلام عطية محمد عنتر محمد جابر