بريطانيا تطالب بانتقال سلمي ومنظم للسلطة في أمريكا

طالبت الحكومة البريطانية بانتقال سلمي ومنظم للسلطة في الولايات المتحدة الامريكية، وذلك تعليقا علي اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابيتول (مقر الكونجرس) في العاصمة واشنطن، احتجاجا على انعقاد جلسة للتصديق علي نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها جو بايدن.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في تغريدة علي حسابه بموقع التدوينات القصيرة " تويتر": "مشاهد مشينة في الكونجرس الأمريكي. إن الولايات المتحدة تؤيد الديمقراطية في جميع أنحاء العالم ، ومن الضروري الآن أن يكون هناك انتقال سلمي ومنظم للسلطة".

وعلق الكونجرس في وقت سابق بشكل طارئ جلسة مكرسة للمصادقة على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية بعد اقتحام متظاهرين مؤيدين لترامب لمبنى الكابيتول حيث أصيبت امرأة بالرصاص.

ودخل متظاهرون إلى المجلسين على ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، فضلاً عن القاعة المستديرة في الكابيتول حيث استخدم الغاز المسيل للدموع.

وكان ترامب دعا في وقت سابق انصاره إلى التوجه إلى الكونجرس للضغط على الأعضاء الجمهوريين فيه ليعارضوا المصادقة على فوز جو بايدن. لكنّه عاد ودعاهم إلى تجنّب العنف.

وبعد أكثر من ساعة على اختراق المحتجين للطوق الأمني حول مقر الكونجرس، كتب ترامب في تغريدة علي حسابه بموقع تويتر: "الرجاء دعم شرطة الكابيتول وقوى إنفاذ القانون"، وتوجه ترامب لأنصاره قائلا : "ابقوا مسالمين".