المشرعون يوافقون على فرض قواعد إغلاق جديدة في إنجلترا

صوت المشرعون في بريطانيا على إعادة الإغلاق في إنجلترا حتى 31 مارس.

وصوت ما مجموعه 524 نائبا على الإجراءات الجديدة بينما صوت 16 ضدها، مما يعني أن هناك فارق أصوات بلغ 508 نواب.

هذا يعني أنه اعتبارا من اليوم الأربعاء، لا يمكن للمقيمين مغادرة منازلهم إلا لأغراض محددة، مثل العمل أو لأسباب طبية أو للهروب من العنف المنزلي.

ويعد هذا الإغلاق تكرارا لنفس عمليات الإغلاق اللذين تم فرضهما في إنجلترا في مارس ونوفمبر من العام الماضي.

من جانبه، أبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نواب البرلمان اليوم بأن الإغلاق في إنجلترا قد يستمر حتى نهاية آذار/ مارس في بعض المناطق، بعد ساعات من قوله إنه سينتهي قبل ذلك بستة أسابيع.

وأخبر جونسون مجلس العموم، قبل التصويت على الإغلاق الكامل في إنجلترا، أن التشريع يسمح ببقاء أشد الإجراءات سارية حتى 31 مارس إذا لزم الأمر.

وتأتي تعليقاته بعد أقل من 24 ساعة من تصريحه في إفادة صحفية بأن مراجعة الإجراءات ستتم على مستوى البلاد في منتصف فبراير.

وقال جونسون إن تغيير الموعد يرجع إلى أن مشروع القانون يسمح بالتخفيف الإقليمي للقواعد وفقا لنظام مستويات التحذير البريطاني.

وأضاف: "ستبقى القيود قيد المراجعة المستمرة، مع شرط قانوني للمراجعة كل أسبوعين والالتزام القانوني بإزالتها إذا لم تعد ضرورية للحد من انتقال الفيروس".

وتعهد جونسون أيضا بأنه بحلول 15 شباط/فبراير ستكون المجموعات الأربع ذات الأولوية الأعلى المدرجة لتلقي اللقاح أولا، حصلت على جرعة منه.

وفي غضون ذلك، أخبر وزير التعليم جافن وليامسون النواب بأن امتحانات طلاب المرحلة الثانوية في إنجلترا في الصيف سيتم استبدالها بالتقييمات المدرسية.

ويأتي هذا الإعلان بعدما كشف جونسون عن إلغاء الامتحانات نتيجة لإغلاق المدارس خلال الإغلاق الثالث.

في غضون ذلك، أعلنت الحكومة البريطانية وفاة أكثر من 1000 شخص اليوم بعد أن ثبتت إصابتهم بكوفيد- 19، وهو أعلى عدد وفيات بسبب كورونا يتم الإبلاغ عنه خلال يوم منذ 21 نيسان/ بريل.

وأظهرت أحدث الأعداد الصادرة عن وزارة الصحة البريطانية أن 1041 شخصا ماتوا في غضون 28 يوما من ظهور نتيجة الفحوص التي أثبتت إصابتهم بالمرض.

ووصل إجمالي عدد الوفيات في بريطانيا بسبب كورونا إلى 77346.

وثبتت إصابة 62322 شخصا بالمرض حتى الساعة 9 صباحا اليوم الأربعاء، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات في بريطانيا إلى مليونين و 836 ألفا و 801 حالة إصابة.

وقد تجاوز الرقم المعلن اليوم، الرقم القياسي السابق البالغ 60916 حالة جديدة تم الإبلاغ عنها في يوم واحد، والتي سجلتها هيئة الصحة العامة في إنجلترا أمس الثلاثاء.