شركة مياه الشرب توقع عقد تخارج لمحطة تحلية المياه بمدينة دهب لتشغيلها ذاتيًا

وقعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، عقد تخارج لمحطة تحلية المياه بمدينة دهب، والتي كانت تقوم بتشغيلها كلًا من مصنع المحركات "الهيئة العربية للتصنيع"، و الشركة الدولية لتكنولوجيا البيئة "إنتك"، بحضور اللواء سعيد بده، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، والمهندسة حنان عمر رئيس الشركة بجنوب سيناء .

وقال بده، إنه جرى توقيع عقد التخارج للمحطة " أي عقد فسخ" بحضور كلا الطرفين من الشركات التي كانت تتولى أعمال تشغيل المحطة.

وأكد أنه من المقرر أن تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء بتشغيل المحطة، تحت إشراف الفنيين والمهندسين العاملين بالشركة، وذلك في إطار حرص الشركة على ضرورة نهوض الشركة بسواعد أبنائها، و دعمًا للتشغيل الذاتي للمحطات بعيدًا عن النفقات الخاصة بشركات التشغيل و الصيانة الخارجية .

وأوضح بده، في تصريح له اليوم الخميس، أن محطة تحلية المياه بمدينة دهب تعمل بطاقة 10 ألاف متر مكعب يومًا، وكانت الشركتان تقومان بتشغيلها وصيانها لمدة تجاوزت 13 عامًا، أي منذ تاريخ إنشاؤها عام ٢٠٠٧.

وأشار إلى أن الشركة تسعى لتنفيذ خطة الشركة للتشغيل الذاتي، وجرى بالفعل استلام و تشغيل محطتي تحلية المياه بمدينتي نويبع و طابا بمعرفة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال و جنوب سيناء .

ومن جانبها قالت المهندسة حنان عمر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، إنه جاري إنشاء محطة تحلية جديدة بمدينة دهب، بطافة 15 ألف متر مكعب يومي، وذلك ضمن خطة المحافظة للتوسع في إقامة محطات التحلية.

وأشارت إلى أنه جاري إنشاء محطات لتحلية المياه بمدن رأس سدر، ودهب، و نويبع، وأبوزنيمة، بتكلفة 98 مليون دولار، بهدف القضاء نهائيًا على مشكلة مياه الشرب بهذه المدن.