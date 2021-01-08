شاهندة في دعوى طلاق: زوجي أخذ ذهبي ليهادي به العروس الجديدة

أقامت "شاهندة. م" دعوى طلاق للضرر ضد زوجها "تامر. ش"، والتي تحمل رقم 1322 لسنة 2020، أمام محكمة الأسرة، تطالبه فيها بتطليقها والحصول على كافة مستحقاتها؛ وذلك بعد استحالة العشرة بينهما وإلحاقة الأذى النفسي والمادي بها وبأطفالهما.



وقالت شاهندة: "استمرت زيجتنا 15 عامًا، وأثمرت بـ3 أولاد ولكن زوجي غدر بي بعد كل هذه العشرة بيننا، حيث قرر الزواج من أخرى وأخذ المشغولات الذهبية الخاصة بي رغما عني؛ ليتزوج ويهادي بها العروس الجديدة".



وأضافت: "حاولت التوصل إلى حل معه، ولكن كل المحاولات لإنهاء المشاكل باءت بالفشل، وترك لي منزل الزوجية حيث أننا نستأجر شقة منذ زواجنا ببيت أهلي، ورفض الإنفاق على أبنائي مما اضطرني إلى تصعيد الأمور ضده".



وتابعت: "ساومني على أن يطلقني بعد تنازلي له عن كافة مستحقاتي، وإبراء ذمته أمام المأذون أو يتركني مُعلقة على ذمته دون العيش معي، وكذا قد عرض عليّ 1500 جنيه كمصاريف للأولاد، بالرغم من علمه أنه لن يكفي واحدًا منهم، ولكنه لم يكترث بذلك؛ فقررت اللجوء إلى المحكمة وإثبات إلحاقه الضرر بي وبأولادي الذين لا ذنب لهم، والمطالبة بكافة مستحقاتنا منه".