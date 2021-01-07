 ألمانيا تبحث تطبيق اختبار كورونا إجباري للقادمين من البؤر الخطيرة - بوابة الشروق
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ألمانيا تبحث تطبيق اختبار كورونا إجباري للقادمين من البؤر الخطيرة

الكورونا في المانيا - ارشيفية
الكورونا في المانيا - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الخميس 7 يناير 2021 - 9:29 م | آخر تحديث: الخميس 7 يناير 2021 - 9:29 م
علمت وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الخميس، أن مجلس الوزراء الألماني سيبحث إصدار مرسوم بفرض اختبار كورونا إجباري على القادمين من البؤر الخطيرة للوباء.

جاء ذلك بعد مشاورات أجراها ديوان المستشارية مع خمس وزارات، وعلمت الوكالة أن مجلس الوزراء يعتزم بحث هذا الموضوع " في أسرع وقت".

ولم تتضح التفاصيل بعد كما لم يتم تحديد أي استثناءات سيتم تطبيقها، وحسبما تردد فإنه يجري الحديث عن قواعد مختلفة حسب درجة معدلات الإصابة في المناطق القادم منها المسافرون.

ومن المحتمل فرض قواعد خاصة للقادمين من دول ثبتت فيها إصابات بسلالات كورونا ذات قوة العدوى الأكبر.

وحسب دوائر حكومية، فإنه ليست هناك رغبة في العودة إلى إجراءات الرقابة الثابتة على الحدود، وبدلًا من ذلك سيتم الإبقاء على الإجراءات الرقابية عن طريق فحص العينات العشوائية.

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