الحكومة التشيكية تقرر مد قيود الإغلاق المفروضة لمكافحة كورونا حتى 22 يناير

أعلن وزير الصحة التشيكي، يان بلاتني، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي تم بثه على شاشات التلفزيون، إن حكومة بلاده قررت مد إجراءات الصحة العامة المفروضة حاليا، والتي تم وضعها لمكافحة الحد في الارتفاع القياسي لإصابات فيروس كورونا المستجد، حتى الـ 22 من يناير الجاري.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء، أنه من المقرر أن يناقش مجلس الوزراء التشيكي في وقت لاحق يوم الاثنين المقبل، ما إذا كانت هناك حاجة لتشديد القيود المفروضة بصورة أكبر.

ويشار إلى أنه "من المرجح جدا" أن تطلب الحكومة من البرلمان تمديد حالة الطوارئ إلى ما بعد تاريخ انتهاء سريانها الحالي في 22 يناير.

وكانت وزارة الصحة التشيكية أعلنت في وقت سابق اليوم الخميس تسجيل 17 ألفا و668 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، في ثاني يوم على التوالي يتم فيه تسجيل رقم قياسي للاصابات اليومية.

وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 794 ألفا و740 حالة منذ بداية ظهور الفيروس. ويبلغ عدد الوفيات في البلاد 12621 حالة.

وبعد سلسلة من الزيادات اليومية القياسية في عدد الإصابات بالفيروس، فإن البلاد تسجل حاليا واحدا من أعلى معدلات الإصابات الجديدة التراكمية في العالم، لسبعة أيام على التوالي، لكل مليون شخص.

وكانت الإصابات قد زادت في ديسمبر الماضي بعد تخفيف الإغلاق، ما أجبر الحكومة على تشديد القيود مرة أخرى بفرض حظرا للتجوال ليليا وإغلاق المتاجر غير الأساسية والمطاعم والحد من عدد التجمعات خارج المنازل.