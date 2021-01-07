غارة جوية للجيش الأفغاني تتسبب في مقتل 5 مدنيين جنوب البلاد

أعلن مسئولون أفغان، اليوم الخميس، مقتل ما لا يقل عن خمسة مدنيين في غارة جوية في لشكركاه عاصمة إقليم هلمند بجنوب أفغانستان.

وقال عطاء الله أفغاني رئيس مجلس إقليم هلمند -في تصريح لوسائل الإعلام نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية- إن خمسة مدنيين من أفراد عائلة واحدة قُتلوا في غارة جوية على عاصمة الإقليم.. وأضاف أفغاني أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة 5 أفراد آخرين.

وحتى الآن لم يعلق أي مسؤول أمني على الغارة الجوية.

وفي وقت سابق من ديسمبر 2020، شنت قوات الأمن الأفغانية غارة جوية في منطقة أرجنداب بجنوب إقليم قندهار، قيل إنها استهدفت تجمعًا لطالبان. ومع ذلك، هناك تقارير متضاربة عن سقوط ضحايا مدنيين جراء الغارة الجوية.

وقال سكان محليون لوسائل الإعلام إن سبعة على الأقل من أفراد عائلة قُتلوا خلال الغارة الجوية، فيما زعمت طالبان مقتل ما لا يقل عن 13 مدنياً بينهم أطفال بسبب القصف الجوي للقوات الأفغانية.