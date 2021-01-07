قال المتحدث باسم وزراة الدفاع الأمريكية إنه جرى إعلان التعبئة في قوات الحرس الوطني في العاصمة الأمريكية واشنطن لتقديم الدعم لقوات إنفاذ القانون التي تحاول السيطرة على الوضع في مبنى الكونغرس بعد اقتحام أنصار الرئيس دونالد ترامب له.

وأعلنت عمدة واشنطن، عشية الأربعاء، حظر تجوال ابتداء من الساعة السادسة مساء بتوقيت واشنطن، بعد اقتحام حشود مناصرة لترامب مبنى الكونجرس.

ويأتي القرار بعد اقتحام أنصار ترامب الكونجرس، بالتزامن مع جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية.

واقتحم مناصرو ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس، وصعدوا إلى الباحة الرئيسية ورفعوا أعلاما مناصرة للرئيس ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات نوفمبر الرئاسية. كما نجح بعضهم في دخول المبنى.

وذكرت رويترز أن شرطة الكونجرس أبلغت أعضاء مجلس النواب بأن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لوضعها.