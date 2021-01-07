تظهر العلامة الأولى لأي مرض في الغالب على الشفاه، لذلك يطلق عليها خبراء الطب اسم "نافذة على الصحة"، إذ يعتبر تغير لون الشفاه طريقة من الجسم للكشف عن وجود خطأ ما، ويمكن أيضا فهم وضع الجسم وأعضائه الداخلية ودرجة حرارته ودمه فقط من خلال لون الشفاه، لذلك نشر موقع "ذا بيوتي" مجموعة من المعلومات حول تأثير الصحة على لون الشفاه.

_ شفاه شاحبة أو بيضاء

تعتبر الشفاه الباهتة أو البيضاء علامة واضحة على الإصابة بفقر الدم، مما يعني أن الجسم يفتقر إلى خلايا الدم الحمراء أو الهيموجلوبين، والذي يعتبر الجزء الرئيسي من خلايا الدم الحمراء ويربط الأكسجين.

لذلك يجب تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل السبانخ والفواكه المجففة والخبز لزيادة نسبة الهيموجلوبين في الجسم.

_ الشفاه الحمراء

يمكن أن يعني لون الشفاه الأحمر على وجود حمى في الجسم، بالإضافة إلى رائحة الفم الكريهة والرغبة في تناول الوجبات الخفيفة، إذ أكد الخبراء أيضا أن هذا يدل علي وجود كبدًا مختلًا وظيفيًا، وتشير الشفاه الحمراء أيضًا إلى وجود حساسية من أي نوع من الأطعمة أو السوائل، مما يؤدي إلى تورم الشفاه.

_ شفاه بنفسجية أو زرقاء

تعتبر الشفاه الأرجوانية أو الزرقاء ظاهرة طبيعية خلال فصل الشتاء، ولكن يجب عدم تجاهل الشفاه الزرقاء أو البنفسجية إذا استمرت لفترة طويلة، إذ يمكن أن تدل علي وجود مشكلة في القلب والجهاز التنفسي، أو أن الدورة الدموية في الجسم غير سليمة، وإذا كانت هناك إشارة إلى وجود خط أخضر حول الشفاه، فهذا يدل على ضعف الدورة الدموية حول الكبد والطحال.

_ شفاه ذات لون أحمر شفاه غامق

تشير الشفاه ذات اللون الأحمر الداكن إلى الحاجة إلى إزالة السموم من الجسم على الفور بالأطعمة والسوائل الصحية، حيث أن هذا يعني أن الجهاز الهضمي يتعرض للإجهاد بسبب السموم وأن الجسم يحتاج إلى التخلص من هذه العوامل المزعجة.

_ خط بنفسجي حول الشفاه

يشير الخط الأرجواني أو الأخضر حول الشفاه إلى وجود خلل في الطاقة في الجسم، وهذا يعني أن الطاقة السلبية تغلب على الجسم، لذلك يمكن أن يساعد استهلاك الأطعمة المحايدة بطبيعتها على التخلص من ذلك.

_ الشفاه الوردية

تدل الشفاه الوردية على تمتع الجسم بصحة جيدة وعقل متوازن، وهذا يعني فعل كل شيء بشكل صحيح للحفاظ على اللياقة البدنية والنظام الغذائي.