 وزير الخارجية التركي بعد اقتحام الكونجرس: ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية التركي بعد اقتحام الكونجرس: ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو
أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 7 يناير 2021 - 2:16 ص | آخر تحديث: الخميس 7 يناير 2021 - 2:16 ص

علق وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، على اقتحام الكونجرس الأمريكي، داعيًا جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وذلك حسبما أوردته فضائية «cnn» العربية، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأربعاء.

وكان أنصار ترامب، قد اقتحموا مبنى الكونجرس، في وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، ووقعت اشتباكات مع قوات الأمن، لتطلق القوات الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى تعليق جلسة مجلس الشيوخ المنعقدة للتصديق على نتائج الانتخابات الأمريكية.

وأمر عمدة واشنطن، بفرض حظر تجول، اعتبارًا من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباح خميس الغد.

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