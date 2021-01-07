اليونان تبدأ استقبال الغاز الأذربيجاني عبر خط أنابيب جديد

قال رئيس شركة الغاز الحكومية اليونانية (ديبا) كونستانتينوس إكسيفاراس، في أثينا، إن اليونان يحصل الآن على الغاز الطبيعي من أذربيجان بعد أن أصبح خط أنابيب ترانس أدرياتيك جاهزًا للعمل ويتم استخدام الغاز بالفعل.



وهذا يكمل الجزء اليوناني من المشروع، الذي ينقل الغاز الطبيعي من بحر قزوين عبر تركيا إلى اليونان ؛ وسيمتد قريبا عبر ألبانيا ليصل أخيرًا إلى إيطاليا.



وقال زيفاراس لوكالة الأنباء اليونانية (آنا) اليوم الخميس إن "بدء استلام الغاز علامة فارقة".



ولم يتضح حتى الآن متى ينتهي الجزء الأخير من المشروع والذي يمتد عبر قاع البحر من ألبانيا إلى إيطاليا. وبحسب التقديرات، يمكن ضخ ما يصل إلى 20 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا عبر الخط.



ومع إمدادات الغاز الطبيعي من بحر قزوين، ستصبح أوروبا أقل اعتمادًا على الغاز الطبيعي الروسي. ويقوم كونسرتيوم (اتحاد شركات) عالمي يضم عملاق الطاقة البريطاني بي.بي ببناء خط أنابيب ترانس أدرياتيك



يتم نقل الغاز من أذربيجان إلى الحدود اليونانية عبر خط أنابيب آخر، وهو مشروع خط أنابيب ترانس أناضول الذي يبلغ طوله 2000 كيلومتر تقريبًا، ويعقبه خط ترانس أدرياتيك في اليونان بطول 550 كيلومترًا.



ومن المتوقع أن يبلغ طول خط ترانس أدرياتيك في ألمانيا حوالي 205 كيلومترات. يتكون القسم المؤدي إلى إيطاليا من وصلة طولها 110 كيلومترات في قاع البحر الأدرياتيكي.



كما يتم إنشاء فرع للخط باتجاه كل من بلغاريا ورومانيا.