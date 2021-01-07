الكويت تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 152 آلاف و978 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، اليوم الخميس، أشارت «الصحة الكويتية» إلى عدم تسجيل أية حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليستقر إجمالي الوفيات عند 938.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 224 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 148 ألفًا و239.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا، اليوم الخميس، إلى أكثر من 1.8 وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 86 مليون إصابة.