كوريا الجنوبية: نبذل جهودا مختلفة للإفراج المبكر عن الناقلة المحتجزة في إيران

أوضح المكتب التنفيذي والمقر الرسمي لرئيس كوريا الجنوبية «البيت الأزرق»، اليوم الخميس، أنه سيبذل جهودًا مختلفة من أجل الإفراج المبكر عن ناقلة المواد الكيميائية الكورية الجنوبية «هانكوك كيمي» التي احتجزها الحرس الثوري الإيراني.

ونقلًا عن وكالة أنباء كوريا الجنوبية «يونهاب»، اليوم الخميس، قال مسؤول كبير بالبيت الأزرق اليوم للصحفيين: «إن أهم شيء هو سلامة شعبنا».

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في وقت سابق من اليوم إن 3 دبلوماسيين من السفارة الكورية لدى إيران، تم إرسالهم من طهران عاصمة إيران إلى مدينة بندر عباس على الساحل الجنوبي لإيران، وقد التقوا أمس الأربعاء بأحد بحارة الطاقم.

وتأكد الدبلوماسيون الكوريون أثناء اللقاء من سلامة الـ 20 بحارًا، ومن بينهم 5 بحارة كوريين جنوبيين.

ولم يؤكد المسؤول ولم ينف تقريرًا إخباريًّا يفيد بأن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أرسل رسالتين شخصيتين إلى نظيره الكوري الجنوبي مون جيه-إن، بشأن القضايا الثنائية العالقة.

وعلى الرغم من أن القادة ربما يكونون قد تبادلوا رسائل بالفعل، إلا أنه من غير المؤكد ما إذا كان مكتب مون سيعلن عن تلقي الرئيس مون رسالة من نظيره الإيراني، بسبب الممارسة الدبلوماسية المعمول بها.