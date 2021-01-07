اعتماد 49 مليون جنيه لإنشاء مرسى نيلي أمام قصر محمد علي

وافقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على اعتماد 49 مليون من خطة العام المالي الحالي 2020-2021 للمجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة الآثار، وذلك لإنشاء مرسي نيلي للمراكب علي الكورنيش المقابل لقصر محمد علي وكوبري مشاة، وفقا لبيان الوزارة اليوم.

وأكدت السعيد حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم للمشروعات القومية والتاريخية منها كذلك، متابعة أن الاعتماد جاء تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية أثناء انعقاد مؤتمر المتحف المصرى الكبير، التي من بينها إنشاء مرسي للمراكب على الكورنيش المقابل لقصر محمد علي بشبرا، وذلك للمساعدة في نقل الزائرين للقصر وتفادي الكثافة المرورية المحيطة به.

وأوضحت السعيد، أن مشروع إنشاء المرسى النيلي للمراكب يندرج تحت المشروع الرئيسي "ترميم الآثار الاسلامية والقبطية"، لافتة إلى الاهتمام التي توليه الدولة حاليًا بترميم المنشآت التاريخية، حيث جاء اعتماد المبلغ في ضوء أعمال التطوير الجارية بقصر محمد علي.

وتابعت السعيد، أن مشروع ترميم قصر محمد علی تم تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه له ثم تعزيزه بمبلغ 82 مليون جنيه ليصبح إجمالي المعتمد للمشروع مبلغ 182 مليون جنيه بخطة العام المالي 2020-2021.

جدير بالذكر أن قرار رئيس الجمهورية رقم (467) لسنة 2020 جاء بإعادة تخصيص مساحة (1050 م2) لصالح المجلس الأعلى للآثار لاستخدامها في إنشاء مرسی للمراكب على الكورنيش، وذلك نقلًا من الأراضي المخصصة للاستصلاح الزراعي.