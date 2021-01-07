أعلنت عضو مجلس النواب الأمريكي الجمهورية كاثي مكموريس رودجرز تراجعها عن الاعتراض على فوز جو بايدن بأصوات المجمع الانتخابي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعد أحداث اقتحام مبني الكونجرس.



وقالت رودجرز في بيان "ما حدث اليوم وما زال يتكشف في العاصمة أمر مخز وغير أمريكي"، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.



وأضافت: "يجب أن يكون لدينا انتقال سلمي للسلطة". وتابعت: "ما رأيناه اليوم غير قانوني وغير مقبول. لقد قررت أن أصوت لدعم نتائج المجمع الانتخابي".



كما حثت عضو مجلس النواب الجمهورية الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب على "إدانة هذا الجنون ووضع حد له".



ويأتي بيان رودجرز في الوقت الذي وجه فيه نواب الحزب الجمهوري دعوة إلي أنصار ترامب داخل الحزب للتراجع عن اعتراضهم على فوز بايدن.



بدورها، أرسلت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي رسالة إلى أعضاء المجلس تفيد بأنه بعد التشاور مع وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" ووزارة العدل ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بصفته رئيس مجلس الشيوخ، تم اتخاذ قرار لاستئناف إجراءات جلسة فرز أصوات المجمع الانتخابي من أجل التصديق علي نتائج الانتخابات الرئاسية بمجرد إخلاء مبنى الكابيتول.