زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتعزيز قدرات بلاده العسكرية

تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون تعزيز القدرات العسكرية لبلاده التي تعد قوة نووية، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم الخميس، قبل أسبوعين من تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن مقاليد الحكم في واشنطن.

وقدم أمام مؤتمر لحزب العمال في بيونج يانج، تعهد كيم برفع "القدرات الدفاعية للدولة إلى مستوى أعلى، وتحديد أهداف بغية تحقيق ذلك"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكان كيم، والرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، حققا تقاربًا غير مسبوق بين بيونج وواشنطن، وذلك في أعقاب تبادلهما الإهانات والتهديدات بحرب نووية.

ورغم أن التقارب تجسد بلقاءات ثلاثة بين الزعيمين حملت في طياتها الكثير من الأبعاد الرمزية، فإنّ اي تقدم لم يسجل على صعيد الملفين الشائكين، وهما البرنامج النووي والصواريخ البالستية لكوريا الشمالية.

وعلقت المفاوضات منذ إخفاق القمة الثانية بين الرجلين التي استضافتها هانوي في فبراير 2019.

ويرى خبراء أن الزعيم الكوري الشمالي يعتزم استغلال المؤتمر الثامن لحزب العمال الذي بدأت أعماله أمس الأول، بغية توجيه رسالة إلى الإدارة الأمريكية المقبلة.

ولم تشر وكالة الأنباء الكورية الشمالية إلى السلاح النووي، ولم توضح أيضًا طبيعة الأهداف التي يتعين تحقيقها على الصعيد الدفاعي.

لكن وفقاً لآهن تشان-إيل، وهو منشق كوري شمالي، يعمل كباحث في المعهد العالمي للدراسات حول بلاده في سيول، فإن رسالة كيم واضحة. وقال تشان-ايل، لوكالة الصحافة الفرنسية "هذا يعني أنّ الشمال سيعزز قدراته النووية".

وتابع أن "كيم لا يريد نطق عبارة +نووي+ قبل أيام من تولي بايدن مهامه الرئاسية وهو يعلم أن موقف الرئيس الأمريكي المقبل بشأن بيونج يانج يتمثل في عدم تقديم تنازلات، على عكس سلفه".

ورجح ألا يكون "كيم راغباً في استفزازه في هذه المرحلة، لكن ما هو واضح أن الشمال لن يتخلى ابداً عن سلاحه النووي".

ومن المتوقع أن تستعيد الولايات المتحدة في ظل إدارة جو بايدن مقاربة كلاسيكية تجاه بيونج يانج والتشديد بصورة خاصة على ضرورة إحراز تقدم ملحوظ في المفاوضات قبل التطلع إلى عقد قمة بين الزعيمين.

وتبرر كوريا الشمالية برامجها النووية المحظورة دولياً بالتهديد الذي ستشكله واشنطن على نظامها خصوصاً.

وعمل النظام الكوري الشمالي طيلة عقود على تخصيص موارد هائلة لتطوير قدراته على هذا الصعيد حتى لو انعكس ذلك بعقوبات إضافية على الاقتصاد المحلي.

ومنذ تولي كيم جونج-اون السلطة قبل تسع سنوات، سجل تقدم على صعيد هذه البرامج وسط إجراء تجارب نووية عدة واختبار صاروخ قد يطال مداه الأراضي الأمريكية.

وكانت كوريا الشمالية كشفت في اكتوبر الماضي، عن صاروخ أبدى خبراء اعتقادهم بأنه أضخم صاروخ بالوقود السائل يحمل على آلية في العالم، وسط ترجيح أنه مخصص لحمل رؤوس نووية عدة.

وقال محللون إن عرض الصاروخ دليل على استمرار كوريا الشمالية في تطوير برامجها رغم المسار الدبلوماسي الذي انتهجته واشنطن.

ويهدف مؤتمر حزب العمال في بيونج يانج إلى تعزيز سلطة النظام، ويتابعه الخبراء المعنيون بالملف الكوري الشمالي من كثب ويحاولون رصد أي مؤشر على حدوث تغيير في سياسة واحدة من أكثر الدول عزلة في العالم.

واستنادًا إلى صور بالأقمار الاصطناعية، تفيد تقارير إعلامية باحتمال أن يشكل هذا المؤتمر مناسبة لاستعراض عسكري جديد.