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بعد الاشتباكات والقلق في الكونجرس.. ترامب لأنصاره: عودوا إلى منازلكم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 7 يناير 2021 - 1:32 ص | آخر تحديث: الخميس 7 يناير 2021 - 1:37 ص
دعا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، مناصريه إلى العودة إلى منازلهم، بعدما اقتحموا مبنى الكونجرس واشتبكوا مع عناصر الشرطة.

وقال ترامب، في فيديو مصور نشره حسابه على تويتر: "عليكم العودة إلى المنازل، نريد السلام، يجب أن يحل النظام، علينا احترام عناصر إنقاذ القانون الرائعين".

وتابع: "لا نريد أن يصاب أي شخص.. إنها فترة صعبة، لم يحدث هذا من قبل".

وعاد ليقول: "علينا الحصول على السلام.. اذهبوا إلى بيوتكم، نحن نحبكم، أنتم مميزون.. شاهدتم ما حدث وأشعر بألمكم ولكن عليكم الذهاب إلى منازلكم".

وتأتي كلمة ترامب في وقت تشهد فيه العاصمة الأمريكية واشنطن حالة من الفوضى، بعدما تمكنت حشود من أنصار الرئيس ترامب من اقتحام مبنى الكونغرس.

وأعلنت بلدية واشنطن حظر التجول في العاصمة من الساعة السادسة مساء وحتى صباح اليوم التالي.

 

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