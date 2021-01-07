ألقي ضباط مباحث قسم شرطة أول الرمل في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، القبض على عدد من الأشخاص؛ لاتهامهم باستعراض القوة والتشاجر وممارسة العنف ضد مواطن والاعتداء عليه بسلاح أبيض "سيف"، وعصا خشبية "شومه"، وتم نقله إلى المستشفى الأميري الجامعي، لإسعافه، وذلك أثناء تواجدهم في شارع "وينجت" المجاور لنادي قضاة الإسكندرية، شرقي المحافظة.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية اللواء سامي عبدالرازق غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الرمل، يفيد ضبط المتهمين، عقب انتشار مقطع فيديو، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يناشد فيه أحد المواطنين، الشرطة؛ بالتدخل لإنقاذ أهالي منطقة "وينجت" من حالة الفوضى التي يتعرضون إليها بشكل شبه يومي، بسبب الشجار، في واحد من أزخم شوارع حي شرق.

ووفقًا لمصدر أمني، فإنه وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ، وفحصه، تبين وقوع مشاجرة بين 8 أشخاص "المتهمين، والمجني عليه"، بجوار السور الخلفي لنادي القضاة، والمجاور لشارع "وينجت" فتم تقنين الإجراءات، واقتياد المتهمين إلى ديوان قسم الشرطة، وتحرير محضر إداري بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.