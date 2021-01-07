 بيلوسي تطالب باستقالة رئيس شرطة الكونجرس - بوابة الشروق
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بيلوسي تطالب باستقالة رئيس شرطة الكونجرس

اقتحام الكونجرس الامريكي - ارشيفية
اقتحام الكونجرس الامريكي - ارشيفية

نشر في: الخميس 7 يناير 2021 - 10:57 م | آخر تحديث: الخميس 7 يناير 2021 - 10:57 م
طالبت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسي باستقالة رئيس شرطة الكونجرس ومسئولين آخرين فى السلطة التنفيذية.

وأضافت: نأمل أن نتوصل برد من نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس اليوم بشأن سلوك دونالد ترامب.

وأضافت رئيسة مجلس النواب الأمريكى، خلال خطاب لها، أنه لا يجب منح الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته أى فرصة أخرى لتعبئة مناصريه، موضحة أن دونالد ترامب وبدعوته للتمرد أمس أثبت أنه يجب عزله ويجب محاسبته على أفعاله.

وتابعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، أن دونالد ترامب خطر على بلدنا ولا يجب منحه أى فرصة أخرى شيلتعبئة مناصريه، مستطردة أنه إذا لم يتخذ بنس والحكومة أى إجراء فقد يكون الكونجرس مستعدا لبدء محاكمة برلمانية لتنحية ترامب.

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