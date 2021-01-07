ريفرز يقود نيويورك نيكس للفوز على يوتا جاز في دوري كرة السلة الأمريكي

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سجل أوستين ريفرز 23 نقطة، من بينهم 14 نقطة متتالية، ليقود فريقه نيويورك نيكس للفوز على يوتا جاز 112 / 100 فجر اليوم، الخميس، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

كما سجل جوليوس راندل 30 نقطة و16 متابعة وسبع تمريرات حاسمة لفريق نيكس، وأضاف ألفريد بايتون 22 نقطة.

وكان نيكس متأخرا بفارق 18 نقطة مع نهاية الشوط الأول ولكنه تفوق على جاز في الشوط الثاني ليحقق انتصاره الخامس في آخر ست مباريات.

وسجل جودران كلاركسون 19 نقطة وأضاف دونوفان ميتشيل 18 نقطة لفريق جاز.

وفي مباراة أخرى، سجل جويل إمبيد 38 نقطة ليقود فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز للفوز على واشنطن ويزاردز 141 / 136.

وحقق فيلادلفيا نتائج جيدة في الموسم الأول له مع مدربه الجديد دوك ريفرز حيث حقق سبع انتصارات مقابل هزيمة واحدة.

وعادل برادلي بيل لاعب ويزاردز الرقم القياسي لعدد النقاط المسجلة في مباراة واحدة في تاريخ ويزاردز، والمسجل بإسم جيلبرت أريناس، بعد أن سجل 60 نقطة في هذه المباراة.

ولكن النقاط التي سجلها بيل لم تشفع لفريقه الذي تلقى هزيمته السادسة هذا الموسم.

وفي بقية المباريات، فاز إنديانا بيسرز على هيوستن روكتس 114 / 107 وأورلاندو ماجيك على كليفلاند كافالييرز 105 / 94، وبوسطن سلتيكس على ميامي هيت 107 / 105، وشارلوت هورنيتس على أتلانتا هوكس 102 / 94.

كما فاز أوكلاهوما سيتي ثاندر على نيو أوريلانز بيليكانز 111 / 110 ، وميلواكي بكس على ديترويت بيستونز 130 / 115، وفينيكس صنز على تورنتو رابتورز 123 / 115.

وفاز ساكرامانتو كينجز على شيكاغو بولز 128 / 124 ، ولوس أنجليس كليبرز على جولدن ستيت واريورز 108 / 101.