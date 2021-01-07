مسئول أمني أمريكي: العبوات التي عثر عليها بمحيط الكونجرس مصنعة منزليا

قال المتحدث باسم شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن إن العبوات التي جرى العثور عليها في محيط الكونجرس ومقر اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري هي "عبوات مصنعة منزليا".

وأضاف المتحدث في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن هذه العبوات وتشبه "كوكتيل المولوتوف"، فيما رفض تحديد عددها مكتفيا بالقول إنها "بضعة عبوات".

وشهد الكونجرس أمس أحداث شغب عنيفة، تسبب فيها أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بعدما اقتحموا "الكابيتول" واحتلوا عددا من القاعات وخربوا بعض المرافق.

من جهة أخرى، قال قائد شرطة واشنطن إن القوات اعتقلت 52 شخصا فيما يتعلق بالأحداث غير المسبوقة.