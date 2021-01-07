 رئيسا وزراء كندا وبريطانيا يناقشان جهود مكافحة جائحة كوفيد-19 - بوابة الشروق
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رئيسا وزراء كندا وبريطانيا يناقشان جهود مكافحة جائحة كوفيد-19

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
أ ش أ
نشر في: الخميس 7 يناير 2021 - 7:51 ص | آخر تحديث: الخميس 7 يناير 2021 - 7:51 ص

 ناقش رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، ونظيره البريطاني بوريس جونسون، هاتفيا الجهود المعنية في كندا والمملكة المتحدة لمكافحة جائحة كوفيد-19، بما في ذلك تدابير حماية صحة وسلامة مواطنيهما ودعم الشركات والعمال.
وشملت المحادثة التليفونية مناقشة أولوية طرح لقاحات آمنة وفعالة من شأنها إنقاذ المرضى.
وذكر بيان صادر من رئاسة الوزراء الكندية أن الزعيمين يتطلعان إلى العمل معا خلال رئاسة المملكة المتحدة لمجموعة السبع 2021 لتعزيز الاستجابات العالمية للوباء، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وحماية حقوق الإنسان، ومكافحة تغير المناخ. وناقشا هدفهما المشترك المتمثل في تحقيق تقدم طموح في مؤتمر المناخ الذي ستستضيفه المملكة المتحدة في نوفمبر بالشراكة مع إيطاليا.
ورحب ترودو وجونسون بالتوقيع على اتفاقية استمرارية التجارة بين كندا والمملكة المتحدة في ديسمبر الماضي، والتي ستفيد العديد من العمال والشركات، وأكدا على الشراكة العميقة والقوية بين كندا والمملكة المتحدة.

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