حظر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمدة 24 ساعة، وذلك بعد مدة قصيرة من نشره مقطع فيديو يطالبه فيه المتظاهرين في بواشنطن بالعودة لمنازلهم، وكرر ادعاءاته التي لا أساس لها بتزوير الانتخابات.

وذكرت الشركة القائمة على إدارة موقع التواصل الاجتماعي العملاق في بيان مقتضب: "قمنا بتقييم انتهاكين للسياسة ضد صفحة الرئيس ترامب، مما سينتج عنه حظر لمدة 24 ساعة ، مما يعني أنه سيفقد القدرة على النشر على المنصة خلال ذلك الوقت".

وفي وقت سابق، قال موقع تويتر للتراسل الاجتماعي إنه حظر حساب ترامب لمدة 12 ساعة وهدد بـ"تعليق دائم" له ، بعد المطالبة بإزالة ثلاث من تغريداته بدعوى "خطر العنف" بعد اقتحام حشود من مؤيدي ترامب الغاضبين لمبنى الكابيتول (الكونجرس) في وقت سابق أمس الأربعاء.

وحذف موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو لترامب يطلب من المتظاهرين في واشنطن العودة إلى منازلهم وتكراره لمزاعم غير مثبتة بتزوير الانتخابات، بينما أرفقه موقع تويتر بإشعار.

وجاء في الإشعار: "هذا الادعاء بتزوير الانتخابات محل نزاع ، ولا يمكن الرد على هذه التغريدة أو إعادة نشرها أو إبداء الإعجاب بها بسبب خطر العنف".

وفي وقت سابق، وصف ترامب المتظاهرين بـ "الوطنيين العظماء" وكرر مزاعم غير مثبتة بأنه فاز في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في تشرين ثان/نوفمبر.

وقال في تغريدة على تويتر: "هذه هي الأمور والأحداث التي تحدث عندما يتم تجريد الوطنيين العظماء الذين عوملوا معاملة سيئة وغير عادلة لفترة طويلة من فوز ساحق مقدس في الانتخابات .. تذكروا هذا اليوم إلى الأبد".

وقام موقع تويتر سريعا بحظر التغريدة "بسبب خطر العنف".