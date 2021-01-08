أفادت فضائية «العربية»، بأن انفجار وسط عدن ناجم عن عبوة ناسفة، موضحة أنه لا يوجد ضحايا بشرية جراء الانفجار حتى الآن، وذلك في خبر عاجل لها، مساء اليوم الخميس.

ووقع انفجار ضخم، في وقت سابق من مساء اليوم الخميس، هز حي المنصورة وسط العاصمة المؤقتة عدن.