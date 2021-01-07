أكد مصطفى محمد، مهاجم الزمالك ومنتخب مصر، أنه حصل على عرض من نادي أنطاليا سبور ولكنه فضل البقاء مع الفريق الأبيض.

وقال مصطفى محمد في تصريحات تلفزيونية: "حصلت على عرض من أنطاليا سبور بــ 10 أضعاف راتبي في الزمالك، وفضلت البقاء لأن وقتها كنا نفكر في نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف: "وبعد خسارة البطولة حصلت على وعود بالاحترام أنا لاعب كرة قدم سني 24 عاما وفرصي في الاحتراف تقل وليس سهلا على أي لاعب مصري يحصل على عرض من الدوري الفرنسي".

وأكمل: "النادي كان يملك فرصة للتعاقد مع أي لاعب أخر، ومن الجائز أن تلغى الأوليمبياد ووقتها لا أملك عروض، الزمالك ليس واضحا معي".

وأتم: "أنا زملكاوي لكن حقيقة النادي ليس واضحا معي، والعديد من اللاعبين قبلي اخترقوا في سني وأصغر مني".