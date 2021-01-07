اتهمت أسقف كاتدرائية واشنطن الوطنية، ماريان بود، الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بإثارة أنصاره وتحريضهم على التوجه إلي مقر الكونجرس، منددة بما جري من أعمال شغب واقتحام لمبنى الكابيتول.

وقالت بود في مقطع فيديو مصور من داخل الكاتدرائية : "سيدي الرئيس ، لم تكن هناك انتخابات مزورة. لقد دعوت أنصارك للتوجه إلي مبنى الكابيتول، وقمت بتغذية تخيلاتهم الجامحة ونظريات المؤامرة ، وقمت بإثارتهم.. هذا غير مقبول".

وأضافت: "لنكن واضحين، لأولئك الذين يرون هذا كمسعى مسيحي، أو شيئًا يُبارك باسم الرب، لا يوجد شيء مسيحي فيما نشهده اليوم. لا شئ"

وتابعت: "نحن نقبل النتائج التي قد لا نحبها. نعيش لنكافح يومًا آخر... هذا ليس ما نراه اليوم".

ومضت قائلة: "يريد المتظاهرون في واشنطن القضاء علي المبادئ التأسيسية التي قامت عليها هذه الأمة منذ 250 عام".

وتابعت: "إنهم لا يحترمون قوانيننا ولا عقدنا الاجتماعي.. إنهم لا يحترمون سلامتنا ويجلبون العار لأنفسهم ولمن يدعمونهم.. يجب إنهاء ذلك".

من جانبه، توجه كبير أساقفة الكاتدرائية، القس راندولف مارشال هوليريث حديثه إلي مثيري الشغب قائلا : "لقد نجحتم في أن تتم رؤيتكم وسماعكم وأوضحتم وجهة نظركم.. الآن تخلصوا من العنف وعودوا إلي منازلكم.. العنف ليس الحل".