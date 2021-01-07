قال عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، مهدي عفيفي، إن الأمور أصبحت مستقرة في واشنطن بعد يوم دامٍ، منوهًا بأن اقتحام مبنى الكونجرس للمرة الأولى في التاريخ المعاصر يعتبر يوم أسود يسجل في تاريخ أمريكا.



وأضاف، في مداخلة هاتفية لنشرة «أخبار تين» المذاعة عبر فضائية «ten»، مساء اليوم الخميس، أن هناك مطالبات من داخل الدائرة المقربة للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته ومن أقطاب الحزب الجمهوري، بعزل دونالد ترامب وإحلاله باستخدام المادة الـ25 من الدستور الأمريكي.



وأرجع سبب الاستقالات الكثيرة، إلى اتخاذ ترامب العديد من القرارات بنفسه في الفترة الأخيرة دون الرجوع إلى مستشاريه، مضيفًا أنه لم يُسمع أن رئيسًا أمريكيًا يتصرف بهذه الطريقة التي وصفها بالهوجاء من قبل.



ولفت إلى أن كل الإثباتات تقول إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية الماضية من أكثر الانتخابات نزاهة على مدى عصور طويلة، ذاكرًا أن ترامب لديه مشكلة نفسية في محاولة السيطرة ونقل المنظومة الديكتاتورية إلى الديمقراطية.



وصادق الكونجرس الأمريكي، اليوم الخميس، على فوز جو بايدن بأكثر من 270 صوتا بالمجمع الانتخابي، حيث تقدم بايدن بنتيجة 306 أصوات على ترامب الذي نال 232 صوتا.



وكان أنصار دونالد ترامب، قد اقتحموا مبنى الكونجرس، مساء أمس الأربعاء، ووقعت اشتباكات مع قوات الأمن، ما أدى إلى تعليق جلسة مجلس الشيوخ المنعقدة للتصديق على نتائج الانتخابات الأمريكية، وفرض حظر تجول في واشنطن وعدد من المناطق القريبة منها.





