 السعودية تدشن الجواز الصحي لمن أكمل تطعيمات لقاح كورونا - بوابة الشروق
الخميس 7 يناير 2021 12:51 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد ظهور سلالات جديدة من كورونا.. هل تعتقد احتواء الأزمة في 2021؟
النتـائـج تصويت

السعودية تدشن الجواز الصحي لمن أكمل تطعيمات لقاح كورونا

(د ب أ)
نشر في: الخميس 7 يناير 2021 - 11:21 ص | آخر تحديث: الخميس 7 يناير 2021 - 11:21 ص

أعلن وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، اليوم الخميس، تدشين الجواز الصحي وذلك لمن أكمل تطعيمات اللقاح المضاد لفايروس كورونا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم بين وزير الصحة ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" عبدالله شرف.

وقال شرف إن الجواز الصحي يصدر عند استكمال الجرعة الثانية من لقاح كورونا وإدخالها في أنظمة وزارة الصحة في ثوان حيث يظهر مباشرة من خلال تطبيق "توكلنا".

وأكد أن المملكة العربية السعودية تعد من أوائل الدول التي تصدر الجواز الصحي.

وكان وزير الصحة قد تلقى اليوم الجرعة الثانية من لقاح فايزر-بيونتيك، كما تلقى رئيس "سدايا" الجرعة الأولى من اللقاح.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك