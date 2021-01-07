24 لاعبا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة الرجاء بالبطولة العربية

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وقع اختيار الجهاز الفني للاسماعيلي على قائمة تضم ٢٤ لاعب لمواجهة فريق الرجاء.

ويواجه الاسماعيلى فريق الرجاء المغربي الاثنين في إطار عودة الدور قبل النهائي للبطولة العربية.

ويصاحب الفريق باهر المحمدي قائد الفريق من أجل مساندة اللاعبين حيث لم يشارك في المباراة لإصابته بقطع في ضروف الركبه ومازال يجري تدريبات تأهيلية

وقد صاحب الجهاز الفني كل اللاعبين الجاهزبن وتم استبعاد المصابين وهما عمر الوحش ومدحت فقوسه المصابين بالكورونا

وتسافر بعثة الفريق للمبيت بالقاهرة اليوم ومغادرة مطار القاهرة صباح غد الجمعة.

وتضم القائمة كل من ..

حراسة المرمى .. محمد صبحى ومحمد مجدى محمد فوزى

الدفاع.. محمد هاشم ومحمد عمار ومروان الصحراوي ورضوان شريفى ومحمود البدرى و احمد كاستيلو ومحمد بيومى

الوسط .. عماد حمدى ومحمود دونجا ومحمد صادق ومحمد مخلوف ونادر رمضان ومحمد الشامى وشكرى نجيب واحمد مدبولي واحمد مصطفى ومحمد عادل وعبد الرحمن مجدى

الهجوم .. فخر الدين بن يوسف وشلونجو وارى بابل