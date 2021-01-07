بعد فترة قصيرة من خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمؤيديه أمس الأربعاء 6 يناير، وتعهده بعدم التنازل أبدًا عن زعمه الفوز في الانتخابات، سارت جموع غفيرة من أنصار ترامب نحو مبنى الكونجرس الأمريكي، واخترقوا حواجز الشرطة، وحطموا نوافذ المبنى، وشقوا طريقهم نحو الغرف والقاعات.

وفي هذه الأثناء، نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لرجل أمريكي وضع قدمه على مكتب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وسرق بريدًا مغلفًا من داخل مكبتها، ثم ظهر به أمام وسائل الإعلام الأمريكية، وهو يتفاخر بما فعله.

وسريعًا ما انتشرت الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل انتشار النار في الهشيم، وصار الأمريكيون يبحثون عن الرجل الذي اقتحم مكتب نانسي بيلوسي، مطالبين مكتب التحقيقات الفيدرالي بإلقاء القبض عليه.

وبحث الأمريكيون على حساب مقتحم مكتب نانسي بيلوسي، وتوصلوا إلى بعض المعلومات الدقيقة عنه، ونشرتها وسائل إعلام أمريكية، واتضح أن الرجل اسمه بارنيت، من أركنساس جاء إلى العاصمة واشنطن ليستمع إلى خطاب الرئيس ترامب وهو يتحدث.

وقال بارنيت لوسائل إعلام أمريكية إن "الشرطة بدأت في استخدام الغازات المسيلة للدموع لنا.. وبدأوا في ضرب شعبنا بعنف، وقد أثار ذلك استياء بعض الناس".

وأضاف بارنيت أنه كان يتسلق ليشاهد ما يحدث، وبعدها دخل مع المحتجين واقتحم المبنى، ومنه إلى مكتب نانسي بيلوسي، وسرق منه ظرفًا مغلفًا ممهورًا بتوقيعها، ثم خرج وتفاخر بما فعله، بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

وبالرغم من الاتهامات التي لاحقت بارنيبت، قال الرجل إنه ليس لصًا، وبسؤاله عن إنه إذا ما كان خائفًا من المحاكمة بتهمة اختراق الكابيتول، قال "لا بحق الجحيم.. لم أفعل أي شيء.. لم أخترق الأبواب.. لقد دُفعت إلى الداخل.. لم أقصد أن أكون هناك، كنت أتجول أبحث عن الحمام فقط!".

وقال الرجل، الذي يطلق عليه لقب بيجو، متفاخرًا: "كتبت لها- بيلوسي- ملاحظة سيئة، ورفعت قدمي على مكتبها".