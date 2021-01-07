ليندسي جراهام: واقعة اقتحام الكونجرس شوهت إنجازات ترامب

قال السيناتور الجمهوري، ليندسي جراهام، إن إنجازات الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، تشوهت بما جرى أمس.

وأضاف، في تصريحات صحفية، مساء اليوم الخميس، أن الرئيس ترامب حرض على الفتنة أمس، معربًا عن أسفه وحزنه لذلك.

ولفت إلى أن ترامب دمر داعش وخرج من الاتفاق النووي، إضافة إلى أنه حقق اتفاقات سلام بين العرب وإسرائيل خلال فترة رئاسته، مضيفًا أن الانتخابات الأمريكية جرت بطريقة شرعية.

وذكر أن ما طلبه ترامب من نائبه مايك بنس بخصوص الطعن على نتائج الانتخابات لم يكن قانونيًا، مبديًا قلقه المترقب من الأيام الـ14 المقبلة.

وتابع: «سنسعى لاستعادة مجلس الشيوخ في انتخابات 2022»، مستطردًا: «كل الخيارات متاحة، لكن لا نؤيد تفعيل التعديل الـ25 من الدستور».