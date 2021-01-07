 مقتل 5 مدنيين في غارة جوية جنوبي أفغانستان - بوابة الشروق
الخميس 7 يناير 2021 12:20 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد ظهور سلالات جديدة من كورونا.. هل تعتقد احتواء الأزمة في 2021؟
النتـائـج تصويت

مقتل 5 مدنيين في غارة جوية جنوبي أفغانستان

د ب أ
نشر في: الخميس 7 يناير 2021 - 12:03 م | آخر تحديث: الخميس 7 يناير 2021 - 12:03 م

أعلن مسؤولون محليون في أفغانستان اليوم الخميس، مقتل 5 مدنيين بينهم طفل، في غارة جوية بإقليم هلمند جنوبي البلاد.

 

كما أصيب ما لا يقل عن أربعة أشخاص في الهجوم الذي نُفِّذ ليلا في منطقة بوشران بضواحي مدينة لاشكارجاه، بحسب ما قاله عطاء الله أفغان وعبد المجيد أخوندزاده، العضوان في المجلس المحلي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

 

والضحايا هم ثلاث نساء وطفل وشاب، بحسب ما أوضحه المسؤولون.

 

وأضاف المسؤولون أن الغارة الجوية ضربت منزلا مدنيا في المنطقة الخاضعة لسيطرة طالبان.

 

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الهجوم من تنفيذ القوات الأفغانية أم الجيش الأمريكي.

 

ويندلع قتال عنيف منذ شهور في هلمند بين حركة طالبان والقوات المسلحة الأفغانية.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك