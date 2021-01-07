وفيات كورونا تتجاوز الـ60 ألفا في روسيا

سجلت السلطات الصحية في روسيا 506 حالات وفاة جديدة، و23 ألفًا و541 إصابة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء، في بيان اليوم الخميس، أن 23 ألفًا و729 شخصًا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى مليونين و709 آلاف و452 شخصا.

ونقلًا عن موقع «روسيا اليوم» الإخباري، صباح الخميس، سجلت روسيا منذ بداية تفشي الوباء 60 ألفًا و457 وفاة وبلغت حصيلة المصابين 3 ملايين و332 ألفًا و142.

وشهدت حصيلة الإصابات اليومية في روسيا تراجعا تدريجيا، وبلغت أدنى مستوى لها منذ شهر نوفمبر الماضي.