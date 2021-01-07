عضو لجنة أبحاث كورونا بالكلية الملكية في بريطانيا: الأطفال أكبر فئة تنقل العدوى

قال الدكتور محمد إمام، عضو لجنة أبحاث كورونا بالكلية الملكية ببريطانيا، إن هناك تأثيرًا مباشرًا متعلقًا بالعدوى وغير مباشر على إصابة الأطفال بفيروس كورونا، موضحًا أن الأطفال دون عمر الأربع سنوات أقل عرضة للإصابة بالعدوى.



وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «مصر تستطيع» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الخميس، أن 70% من الأطفال المصابين بكورونا لا تظهر عليهم أعراض، مشيرًا إلى أن إصابة الأطفال بنزلات البرد بشكل متكرر تزيد من نسبة الأجسام المضادة، والتي تحميهم من العدوى بكورونا بشكل خطير.



وذكر أن التأثير غير المباشر لإصابة الأطفال بفيروس كورونا يتمثل في التأثيرات على الصحة النفسية للأطفال وكذلك على معدل نموهم، لافتًا إلى أن الأطفال أكبر فئة تنقل العدوى بكوفيد-19، نظرًا لعدم ظهور أعراض الإصابة عليهم.





