 عضو لجنة أبحاث كورونا بالكلية الملكية في بريطانيا: الأطفال أكبر فئة تنقل العدوى - بوابة الشروق
الخميس 7 يناير 2021 10:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد ظهور سلالات جديدة من كورونا.. هل تعتقد احتواء الأزمة في 2021؟
النتـائـج تصويت

عضو لجنة أبحاث كورونا بالكلية الملكية في بريطانيا: الأطفال أكبر فئة تنقل العدوى

الكورونا - ارشيفية
الكورونا - ارشيفية
أمل محمود
نشر في: الخميس 7 يناير 2021 - 9:56 م | آخر تحديث: الخميس 7 يناير 2021 - 9:56 م
قال الدكتور محمد إمام، عضو لجنة أبحاث كورونا بالكلية الملكية ببريطانيا، إن هناك تأثيرًا مباشرًا متعلقًا بالعدوى وغير مباشر على إصابة الأطفال بفيروس كورونا، موضحًا أن الأطفال دون عمر الأربع سنوات أقل عرضة للإصابة بالعدوى.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «مصر تستطيع» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الخميس، أن 70% من الأطفال المصابين بكورونا لا تظهر عليهم أعراض، مشيرًا إلى أن إصابة الأطفال بنزلات البرد بشكل متكرر تزيد من نسبة الأجسام المضادة، والتي تحميهم من العدوى بكورونا بشكل خطير.

وذكر أن التأثير غير المباشر لإصابة الأطفال بفيروس كورونا يتمثل في التأثيرات على الصحة النفسية للأطفال وكذلك على معدل نموهم، لافتًا إلى أن الأطفال أكبر فئة تنقل العدوى بكوفيد-19، نظرًا لعدم ظهور أعراض الإصابة عليهم.



خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك