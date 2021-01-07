 الولايات المتحدة تسجل 253 ألفا و145 إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
الخميس 7 يناير 2021 11:28 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد ظهور سلالات جديدة من كورونا.. هل تعتقد احتواء الأزمة في 2021؟
النتـائـج تصويت

الولايات المتحدة تسجل 253 ألفا و145 إصابة جديدة بفيروس كورونا

واشنطن - أ ش أ:
نشر في: الخميس 7 يناير 2021 - 11:05 ص | آخر تحديث: الخميس 7 يناير 2021 - 11:05 ص

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 21 مليونا و299 ألفا و340 حالة على الأقل، وذلك عقب تسجيل 253 ألفا و145 حالة إصابة جديدة.

وذكرت الجامعة -وفقا لشبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الخميس- أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 361 ألفا و123 حالة على الأقل، وذلك عقب تسجيل 3865 حالة وفاة جديدة.

ووفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تم توزيع 17 مليونا و288 ألفا و950 جرعة لقاح على الأقل في البلاد، وتم تطعيم 5 ملايين و306 آلاف و797 شخصا على الأقل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك