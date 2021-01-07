حمى الاستقالات تضرب البيت الأبيض على خلفية اقتحام الكونجرس

اجتاحت حمى الاستقالات البيت الأبيض حيث سارع عدد من المسؤولين إلي الاستقالة بينما مازال أخرون يفكرون في اتخاذ خطوة مماثلة، وذلك على خلفية أحداث اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لمقر الكونجرس.

وأفادت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية باستقالة ستيفاني جريشام المتحدثة باسم السيدة الأمريكية الأولي من منصبها.

ونقلت الشبكة عن مسؤول في البيت الأبيض (لم تسمه) القول إن جريشام ، مديرة الاتصالات السابقة في البيت الأبيض والسكرتيرة الصحفية للسيدة الأولى ميلانيا ترامب، قدمت استقالتها في أعقاب الاحتجاجات العنيفة التى شهدها الكونجرس.

وكانت جريشام واحدة من أطول المسؤولين بقاءً في الخدمة بإدارة ترامب، حيث بدأت عملها مع ترامب في عام 2015 كمسوؤلة صحفية في حملته الانتخابية، وبعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2016 انضمت إلي الإدارة الأمريكية كنائبة للمتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، ثم في مارس 2017، تولت منصب المتحدثة باسم السيدة الأولى.

كما أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء باستقالة نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي مات بوتينجر.

إلي ذلك، كشفت مصادر أمريكية مطلعة أن العديد من كبار مساعدي ترامب، ومن بينهم مستشاره للأمن القومي روبرت أوبراين، يفكرون في الاستقالة.

ونقلت شبكة "سي.إن.إن" عن المصادر القول إن أوبراين ونائب مستشار الأمن القومي مات بوتينجر ونائب رئيس كبير موظفي البيت الأبيض كريس ليدل يفكرون في الاستقالة.

وكان أوبراين اتخذ الليلة الماضية خطوة غير معتادة بالدفاع عن نائب الرئيس مايك بنس، وقال إن بنس يظهر شجاعة برفضه الاستجابة لضغوط ترامب لعرقلة المصادقة على نتائج الانتخابات.